Europa-Parlament hat das ukrainische Volk mit dem Sacharow-Preis ausgezeichnet

Kurzmeldung ein/ausklappen Scholz betont in Regierungserklärung Bedeutung der Asean-Staaten

Berlin: Vor dem ersten EU-Asean-Gipfel hat Bundeskanzler Scholz die Bedeutung des südostasiatischen Staatenbunds betont. In seiner Regierungserklärung sagte er, die Vorstellung einer bipolaren Ära, in der sich alles um die USA und China drehe, gehe an der globalen Wirklichkeit vorbei. Die Zusammenarbeit mit den Asean-Staaten ist laut Scholz ein wichtiger Baustein für Europa. In Brüssel hat inzwischen das Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefs mit ihren Kollegen aus den Asean-Staaten begonnen. Für die Bundesregierung geht es vor allem darum, die wirtschaftlich Abhängigkeit von China zu verringern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.12.2022 14:00 Uhr