Europa League: Leverkusen weiter, Frankfurt gescheitert

Trump verbietet Geschäfte mit Tiktok-Eigentümern

Washington: In den USA sind Geschäfte mit den Eigentümern der populären chinesischen Video-App Tiktok künftig verboten. Präsident Trump unterzeichnete ein entsprechendes Dekret. Trump sieht in der App eine Gefahr für die nationale Sicherheit. Er sagte, Tiktok sammle gewaltige Mengen an Nutzerdaten und könne es der kommunistischen Führung Chinas ermöglichen, Amerikaner auszuspionieren. Trump hatte ultimativ gefordert, dass das USA-Geschäft von Tiktok bis Mitte September an ein amerikanisches Unternehmen verkauft werden muss. Microsoft steht in Verhandlungen mit der Tiktok-Mutter Bytedance.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.08.2020 05:00 Uhr