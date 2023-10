Europa League: Leverkusen gewinnt, Freiburg verliert

Zum Sport: Auch am zweiten Spieltag der Fußball-Europaleague bleibt Bayer Leverkusen erfolgreich. Der Bundesliga-Spitzenreiter gewann bei Molde in Norwegen mit 2:1. Der SC Freiburg musste dagegen seine erste Niederlage hinnehmen und verlor 1:2 gegen West Ham United aus London. Und in der Conference League hat Eintracht Frankfurt einen Rückschlag erlitten. Die Hessen unterlagen beim griechischen Club PAOK Saloniki mit 1:2.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.10.2023 06:00 Uhr