Europa League: Hoffenheim verliert gegen Tottenham

Sinsheim: Die TSG Hoffenheim steht in der Europa League vor dem Aus. Das Team verlor mit 2:3 gegen den englischen Traditionsclub Tottenham Hotspur. Am letzten Spieltag muss nun ein Sieg beim RSC Anderlecht her, um eventuell noch die Playoffs des zweithöchsten europäischen Fußball-Vereinswettbewerbs zu erreichen.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 23.01.2025 22:00 Uhr