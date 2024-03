Europa League: Freiburg gewinnt, Leverkusen spielt remis

Freiburg: In der Fußball-Europa-League haben sich die deutschen Teilnehmer eine gute Ausgangsposition für das Erreichen des Viertelfinales geschaffen. Freiburg besiegte West Ham United im Achtelfinal-Hinspiel mit 1:0. Bayer Leverkusen erreichte ein 2:2 bei Qarabag Agdam in Aserbaidschan. Die Rückspiele finden am kommenden Donnerstag statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.03.2024 06:00 Uhr