Europa-League: Frankfurt ist weiter, Hoffenheim ist raus

Rom: Eintracht Frankfurt steht trotz einer Niederlage im Achtelfinale der Fußball-Europa-League. Bei der AS Rom verloren die Frankfurter am Abend mit 0:2. Die TSG Hoffenheim hingegen ist trotz eines Sieges ausgeschieden. Sie gewann 4:3 beim RSC Anderlecht, doch es reichte nicht für den Sprung unter die ersten 24 Teams. Nur dann hätte Hoffenheim an den Playoffs teilnehmen dürfen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.01.2025 06:00 Uhr