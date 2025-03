Europa-League: Eintracht Frankfurt gewinnt im Achtelfinal-Hinspiel bei Ajax Amsterdam 2:1

Zum Fußball: In der Europa League hat Eintracht Frankfurt am Abend im Achtelfinal-Hinspiel bei Ajax Amsterdam 2:1 gewonnen. Das Rückspiel findet nächste Woche in Frankfurt statt.

