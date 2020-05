Europa kann laut Merkel stärker aus Corona-Krise hervorgehen

Nachrichtenarchiv - 28.05.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel will die EU während der deutschen Ratspräsidentschaft nach innen und außen stärken. In einer außenpolitischen Grundsatzrede sagte sie am Abend, die Corona-Krise habe alles auf den Kopf gestellt. Europa könne aber aus der Krise gestärkt hervorgehen. Nach ihrer Auffassung muss Deutschland dazu beitragen, dass Europa "nach innen" gestärkt wird und "nach außen" als Stabilitätsanker fungiert. Mit Blick auf die Außen- und Sicherheitspolitik forderte Merkel mehr Eigenständigkeit. Wenn Europa seine Werte auf der Welt behaupten wolle, müsse es sein Schicksal in die eigenen Hände nehmen. Mit Blick auf das aktuelle Verhältnis zu den USA sprach sie offen von Schwierigkeiten. Zugleich betonte Merkel aber, dass die Vereinigten Staaten der wichtigste Partner Europas seien. Deutschland übernimmt am 1. Juli den EU-Ratsvorsitz.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.05.2020 06:00 Uhr