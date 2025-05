Europa erwägt neue Sanktionen gegen Russland

Kiew: Die EU erwägt neue Sanktionen gegen Russland, sollte das Land im Krieg gegen die Ukraine weiterhin einem Waffenstillstand nicht zustimmen. Moskaus Weigerung sei inaktzeptabel, sagte Frankreichs Präsident Macron bei einem Gipfeltreffen von EU-Regierungschefs in Albanien. Sollte das so bleiben, werde man in Abstimmung mit den USA neue Sanktionen vorbereiten. Die ersten Gespräche zwischen Russland und der Ukraine endeten gestern nach anderthalb Stunden ohne Annäherung in der Frage nach einer Waffenruhe. Das einzig greifbare Ergebnis der Gespräche war die Vereinbarung, jeweils 1.000 Kriegsgefangene auszutauschen. Es wäre der größte Austausch dieser Art seit Beginn des Krieges. Konkrete Pläne für weitere Treffen gibt es keine. Derweil liefern sich russische und ukrainische Truppen weiterhin erbitterte Kämpfe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.05.2025 08:00 Uhr