Europa erlebte 2022 wärmsten je gemessenen Sommer

08.09.2022 14:00 Uhr

Paris: Die Sommermonate Juni bis August waren in Europa so warm wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Das teilte der EU-Klimawandeldienst Copernicus mit. Die durchschnittliche Temperatur habe mit 0,8 Grad Celsius im August und 0,4 Grad im gesamten Sommer weit über den bisherigen Spitzenwerten aus den Jahren 2018 und 2021 gelegen, hieß es weiter. Hinzu sei gekommen, dass der August in diesem Jahr insgesamt sehr viel trockener war als im Durchschnitt. In Griechenland und der Türkei sowie in weiten Teilen Skandinaviens gab es hingegen mehr Niederschläge als gewöhnlich.

08.09.2022 14:00 Uhr