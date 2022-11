Eurojackpot in Höhe von 120 Millionen Euro geht nach Berlin

Nachrichtenarchiv - 08.11.2022 21:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Münster: Der Eurojackpot ist geknackt - 120 Millionen Euro gehen an einen Tipper, eine Tipperin oder eine Tippgemeinschaft in Berlin. Das teilte Westlotto nach der Ziehung der Gewinnzahlen in Helsinki mit. In der zweiten Gewinnklasse wurden 17 passende Tippscheine abgegeben - drei davon aus Bayern. Auf jeden entfällt ein Gewinn in Höhe von mehr als 1,2 Millionen Euro. - Ein Rekord-Jackpot wie heute ist überhaupt erst seit März dieses Jahres möglich: Da hatten die 18 Teilnehmerländer die Obergrenze bei der europäischen Lotterie angehoben von bis dahin 90 auf jetzt 120 Millionen Euro.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.11.2022 21:45 Uhr