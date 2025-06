Eurojackpot in Bayern geknackt

München: Ein Lottogewinn von gut 40 Millionen Euro geht nach Bayern. Hier ist laut Westlotto in dieser Woche ein Spielschein abgegeben worden, der den Eurojackpot in der Gewinnklasse 1 geknackt hat. Unklar ist noch, ob das Geld an einen Spieler, eine Spielerin oder eine Tippgemeinschaft geht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.06.2025 01:00 Uhr