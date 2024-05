"Eurofighter" üben spektakuläre Manöver über dem Lechfeld

Graben: Über dem Fliegerhorst Lechfeld steigen heute "Eurofighter"-Kampfflugzeuge zu spektakulären Flugmanövern auf. Diese finden in einer halben Stunde sowie am Nachmittag zwischen Halb-Drei und Drei Uhr Uhr statt. Ein Sprecher des Luftfahrtbundesamtes sagte dem BR, die Eurofighter üben für eine Flugshow bei der Internationalen Luftfahrtausstellung in Berlin. Nach Angaben der Bundeswehr soll bei der Übung jeweils eine Maschine Schrauben drehen, senkrecht in den Himmel steigen und teilweise im Tiefflug unterwegs sein. Zu hören und zu sehen sein werden die Übungsflüge vor allem im südlichen Landkreis Augsburg und im nördlichen Landkreis Landsberg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.05.2024 09:00 Uhr