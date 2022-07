Euro-Einführung in Kroatien offiziell unterzeichnet

Mindestens 16 tote Zivilisten in der Ukraine durch russischen Beschuss

Kiew: Bei russischen Angriffen im Osten der Ukraine sind in den vergangenen 24 Stunden 16 Zivilisten getötet. Das hat das Präsidialamt in Kiew mitgeteilt. Weitere 48 wurden verletzt. Die Kämpfe konzentrierten sich weiterhin auf die beiden Donbass-Provinzen Donezk und Luhansk. Aber auch südlich davon werden Gefechte gemeldet. So sollen laut russischen Angaben in der besetzten Stadt Nowa Kachowka durch ukrainische Attacken mindestens sieben Menschen getötet und 70 verletzt worden sein. Die Ukraine wiederum vermeldet russische Angriffe auf medizinische Einrichtungen und auf Wohngebäude in der Stadt Mykolaiw. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.07.2022 18:00 Uhr