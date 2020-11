EuGH verurteilt Italien wegen zu hoher Luftverschmutzung

Spahn drängt auf EU-Vertrag mit Biontech

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn drängt auf einen EU-Vertrag mit dem Impfstoff-Hersteller Biontech. Die Bundesregierung wolle einen Abschluss in den nächsten Tagen, sagte Spahn im ZDF. Aus seiner Sicht geht es darum, jetzt schnell zu sein. Das Mainzer Unternehmen hatte mit seinem US-Partner Pfizer gestern Studienergebnisse veröffentlicht, wonach sein Impfstoff zu 90 Prozent wirksam ist. Die Zulassung soll noch in diesem Monat in den USA beantragt werden. Spahn nannte es schwer zu erklären, wenn ein in Deutschland produzierter Impfstoff in anderen Regionen der Welt schneller genutzt werden könnte als hierzulande. Parallel zur US-Zulassung läuft die Zulassung in Europa. Aus EU-Kreisen hieß es, die europäische Arzneimittelbehörde Ema müsse noch weitere Tests machen. Eine Zulassung in Europa sei daher frühestens Anfang kommenden Jahres realistisch.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.11.2020 11:00 Uhr