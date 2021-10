EuGH verhängt im Justizstreit mit Polen Millionen-Bußgeld

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils neblig-trüb, Tiefstwerte +4 Grad bis -2 Grad

Das Wetter in Bayern: An den Alpen und in höheren Lagen der Mittelgebirge klar, sonst neblig - die Tiefstwerte zwischen plus 4 und minus 2 Grad. Die weiteren Aussichten: Nach teils zähem Nebel viel Sonne, in manchen Niederungen ganztägig trüb. Sonnig ist es vor allem in den Alpen - Höchstwerte 9 bis 17 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.10.2021 20:00 Uhr