EuGH urteilt über Stornogebühren bei Reiserücktritt während Corona-Sperren

Luxemburg: Wer in der Corona-Pandemie schon vor Grenzschließungen und Einreisesperren eine Reise abgesagt hat, muss Stornogebühren zahlen. Das hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg geurteilt. Entscheidend seien die Regeln, die zum Zeitpunkt des Reiserücktritts gegolten haben, so die Begründung. Im konkreten Fall hatte ein Ehepaar für April 2020 eine Reise nach Japan gebucht. Wegen der beginnenden Corona-Ausbreitung sagte es am 1. März die Reise ab und zahlte die geforderte Gebühr. Am 26. März verhängte Japan ein Einreiseverbot - die Stornierung wäre damit kostenlos möglich gewesen. Der Versuch, die bereits gezahlten Stornokosten nachträglich zurück zu erhalten, war vor dem Landgericht gescheitert - zurecht, wie nun der EuGH befand.

