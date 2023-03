EuGH urteilt über Haftung bei Thermofenstern in Diesel-Autos

Kurzmeldung ein/ausklappen Gewerkschaft Verdi weitet Warnstreiks deutlich aus

München: Die Gewerkschaft Verdi weitet die Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Bayern heute deutlich aus. Neben München stehen auch Ingolstadt, sowie die Oberpfalz, Niederbayern und Teile Unter-, Mittel- und Oberfrankens auf dem Streikplan. In der Landeshauptstadt sind beinahe alle kommunalen Angebote betroffen, nur der Nahverkehr ist ausgenommen. In Ingolstadt finden heute am städtischen Klinikum keine geplanten Operationen statt, viele Kitas bleiben geschlossen, ebenso Bäder und die Eishalle. In Regensburg fahren auch keine Stadtbusse. In Mittelfranken gehören Nürnberg, Fürth und Ansbach zu den Streikschwerpunkten. Hier soll der Ausstand an Kliniken volle zwei Tage dauern. Verdi will zehn Prozent mehr Lohn, weil viele Menschen in der Pandemie ärmer geworden seien, so Gewerkschaftschefin Klemens im BR-Interview. Städte- und Gemeindebundpräsident Brandl sagte uns, jeder Prozentpunkt mehr koste die Kommunen 150 Millionen Euro, die seien aber jetzt schon knapp bei Kasse.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.03.2023 07:00 Uhr