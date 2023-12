EuGH-Urteil: DFL lehnt Super League im Fußball ab

Frankfurt am Main: Die Deutsche Fußball Liga hält weiter nichts von einer Super League europäischer Top-Klubs – auch nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Man lehne Wettbewerbe außerhalb der aktuellen Verbände und Ligen ab, teilte die DFL mit. Der EuGH hatt zuvor geurteilt, dass die großen Fußballverbände FIFA und UEFA Vereinen und Spielern die Teilnahme an solchen Wettbewerben allerdings nicht verbieten dürfen. Eine Super League ist damit aber noch nicht genehmigt - und ob sie entsteht, weiter offen. Spitzenklubs um Real Madrid, den FC Barcelona und Juventus Turin treiben das Projekt Super League als Konkurrenz zur Champions League voran. Es geht um Milliardeneinnahmen. Deutsche Vereine haben sich an den Plänen nicht beteiligt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.12.2023 14:00 Uhr