EuGH stärkt Verbraucherrechte bei Kreditverträgen

Studie listet Missbrauchsfälle in schwäbischen Kinderheimen auf

Augsburg: In den schwäbischen Kinderheimen “Josefsheim Reitenbuch” und im “Marienheim Baschenegg” ist es über Jahrzehnte zu sexuellem Missbrauch und körperlicher Gewalt gekommen. Das stellte eine Projektgruppe fest, die vom katholischen Bistum Augsburg eingesetzt wurde. Sie übergab ihren Abschlussbericht an Bischof Meier. Dem Bericht zufolge gab es mindestens 34 Opfer in den Jahren 1950 bis 2004. Die Rede ist von einem Klima der Angst in den Heimen im Landkreis Augsburg. Vorwürfe an das Bistum gibt es in dem Abschlussbericht jedoch nicht. Die Projektgruppe hat keine Belege gefunden, wonach das Bistum von den Geschehnissen in den Kinderheimen wusste.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.09.2021 23:00 Uhr