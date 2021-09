EuGH stärkt Verbraucherrechte bei Kreditverträgen

Nachrichtenarchiv - 09.09.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Luxemburg: Nach einem Urteil des Europäische Gerichts­hofes haben Banken und Sparkassen die Kreditnehmer nicht genau genug über die Rechts­lage informiert. Die von deutschen Banken verwendeten Klauseln sind zum Teil europarechtswidrig. So reicht zum Beispiel die Formulierung nicht aus, dass der Verzugs­zins­satz fünf Punkte über dem Basiszins­satz liegt. Vielmehr, so hieß es, sei der bei Vertrags­schluss gültige Prozent­satz nötig. Auch die Berechnungsmethode einer Entschädigung bei einer vorzeitigen Rückzahlung muß in einer für die Verbraucher leicht nachvollziehbaren Weise angegeben werden. Das Urteil betrifft nach Ansicht von Fachanwälten einen Großteil der seit 2010 geschlossenen Autokreditverträge.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.09.2021 16:00 Uhr