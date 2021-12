EuGH stärkt Rechte von Fluggästen

Das Wetter: Vielerorts sonnig, Höchstwerte minus 3 bis plus 2 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag in Alpennähe noch gebietsweise Nebel oder Hochnebel, sonst vielerorts sonnig. Höchstwerte minus 3 bis plus 2 Grad. In der Nacht sternenklar. Es kühlt ab auf minus 8 Grad. Die Aussichten bis Heiligabend: Auch morgen nach Nebelauflösung meist sonnig. In den kommenden Tagen zunehmend bewölkt und an Heiligabend gebietsweise etwas Regen. Tagsüber minus 2 bis plus 9, in den Nächten plus 5 bis minus 7 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.12.2021 14:00 Uhr