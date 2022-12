EuGH stärkt Rechte von Beschäftigten in der Zeitarbeitsbranche

Nachrichtenarchiv - 15.12.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Luxemburg: Der Europäische Gerichtshof hat die Rechte von Beschäftigten in der Zeitarbeitsbranche gestärkt. Nach europäischem Recht müssen diese grundsätzlich genauso bezahlt werden wie die Stammbelegschaft. Es ist aber zulässig, in Tarifverträgen davon abzuweichen. Der Europäische Gerichtshof hat nun entschieden, dass es dafür aber einen Ausgleich geben muss, um die Ungleichbehandlung beim Lohn wieder wettzumachen. Denkbar ist dabei, dass Leiharbeitnehmerinnen und -arbeitnehmer nicht so lange arbeiten müssen wie ihre festangestellten Kollegen, länger Pause machen dürfen, oder mehr Urlaubstage bekommen. Dies muss künftig in den Tarifverträgen geregelt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2022 17:00 Uhr