EuGH kippt anlasslose Vorratsdatenspeicherung

Nachrichtenarchiv - 20.09.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Luxemburg: Die allgemeine und unterschiedslose Vorratsdatenspeicherung von Verkehrs- und Standortdaten ist nicht mit dem Recht in der Europäischen Union vereinbar. Das haben die Richter am Europäischen Gerichtshof heute entschieden und damit die deutsche Regelung gekippt. Allerdings formulierten die Richter auch Ausnahmefälle. Wenn eine ernste Gefahr für die nationale Sicherheit besteht, dann können die betroffenen Staaten solche Daten und IP-Adressen gezielt auf Vorrat speichern und sichern - unter der Bedingung aber, dass sie den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit strikt einhalten. In Deutschland war die Vorratsdatenspeicherung umstritten. Sicherheitsbehörden sehen in ihr ein Hilfsmittel, um Straftaten besser aufklären zu können. Die Gegner argumentieren, das sei ein zu tiefer Eingriff in die Freiheitsrechte und ein unzulässiges Mittel der Überwachung. SPD, Grüne und FDP hatten im Koalitionsvertrag vereinbart, dass sie das Grundsatzurteil des EuGH abwarten wollen, bevor sie das Gesetz ändern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.09.2022 11:00 Uhr