EuGH-Generalanwältin sieht Abschalteinrichtungen als illegal an

Luxemburg: Im Streit um Abschalteinrichtungen bei Diesel-Fahrzeugen droht den betroffenen Autokonzernen eine weitere Niederlage vor Gericht. Bei der Verhandlung vor dem Europäischen Gerichtshof hat Generalstaatsanwältin Sharpston erklärt, die Abschalteinrichtungen seien nicht vereinbar mit EU-Recht. Die Software in den Fahrzeugen, die bei Labortests für niedrigere Abgaswerte sorgt als auf der Straße, ist demnach unzulässig. Zwar seien Ausnahmen möglich. Diese müssten jedoch eng ausgelegt werden, so die Generalstaatsanwältin. Ein Urteil wird zwar erst in einigen Wochen erwartet. Meist folgen die Luxemburger Richter aber dem Gutachten der Generalanwaltschaft. Der EuGH verhandelt aktuell eine Klage aus Frankreich, bei der es um einen Dieselmotor von Volkswagen geht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.04.2020 13:00 Uhr