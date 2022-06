EuGH fordert Beschränkung der Erhebung von Fluggastdaten

Jeder Vierte in Bayern arbeitete 2021 im Home Office

Fürth: Im Pandemiejahr 2021 hat jeder vierte Angestellte in Bayern an mindestens einem Tag pro Woche von zuhause aus gearbeitet. Wie das bayerische Landesamt für Statistik mitteilte, waren etwas mehr Männer als Frauen im Home Office und mehr jüngere als ältere Arbeitnehmer. In Oberbayern war die Quote mit fast einem Drittel am höchsten. Unterschiede fanden die Statistiker auch bei den Branchen und bei den Bildungsabschlüssen: Den geringsten Home-Office-Anteil hatten Bechäftigte im Gesundheits- und Sozialwesen, am höchsten war der Anteil im Bereich Information und Kommunikation. Menschen mti niedrigem Bildungsabschluss arbeiteten zu sieben Prozent von zuhause aus, bei Angestellten mit hohem Abschluss lag die Home-Office-Quote bei 48 Prozent.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.06.2022 12:00 Uhr