EuGH erlaubt EU-Rechtsstaatsmechanismus

Russland setzt laut NATO Truppenaufmarsch fort

Brüssel: Entgegen seiner Ankündigungen setzt Russland offenbar den Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine fort. Nato-Generalsekretär Stoltenberg sagte, bislang sei keine Deeskalation sichtbar - im Gegenteil. Bilder von Truppen und Panzern zu zeigen, beweise nicht, dass es einen echten Rückzug gebe. Die Regierung in Moskau hatte in der Früh gemeldet, dass russische Militäreinheiten von der besetzten Halbinsel Krim abgezogen werden, die dort an einer Übung beteiligt waren. Das Staatsfernsehen zeigte dazu Bilder von Militärfahrzeugen auf einer Krim-Brücke. Die Verteidigungsministerinnen und -minister der NATO-Staaten beraten seit dem Morgen über den Ukraine-Konflikt. Sie wollen auch prüfen, mehr Gefechtseinheiten nach Rumänien zu verlegen. Die USA haben bereits Kampfjets dorthin geschickt und planen, weitere in Bayern stationierte Truppen zu entsenden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 16.02.2022 11:15 Uhr