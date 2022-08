EuGH erklärt deutsche Kindergeldregelung für unzulässig

Nachrichtenarchiv - 01.08.2022 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Luxemburg: Deutschland darf Eltern aus anderen EU-Staaten während der ersten drei Monate nicht generell vom Kindergeldbezug ausschließen. Wie der Europäische Gerichtshof feststellte, reicht es demnach für den Anspruch auf die Zahlungen aus, wenn sich EU-Ausländer dauerhaft in der Bundesrepublik niederlassen wollen. EU-Bürger können sich bis zu drei Monate in jeden anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union aufhalten, um dort Arbeit zu suchen. Ein Pass eines EU-Staates genügt dabei als Aufenthaltsberechtigung aus. Bisher haben Betroffene nach deutschem Recht während dieser drei Monate keinen Anspruch auf Hartz-IV-Leistungen. Kindergeld wird erst ausbezahlt, wenn die Eltern in Deutschland Erwerbseinkünfte beziehen. Geklagte hatte eine Frau aus Bulgarien.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.08.2022 11:15 Uhr