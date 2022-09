EuGH entscheidet über Vorratsdatenspeicherung in Deutschland

Nachrichtenarchiv - 20.09.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Luxemburg: Der Europäsiche Gerichtshof entscheidet heute über das deutsche Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung. Zwei Telekommunikationsunternehmen hatten dagegen geklagt, dass sie die Daten ihrer Kunden für den Zugriff von Behörden speichern müssen. Seit 2017 ist die Regelung ausgesetzt, weil Richter in Deutschland Bedenken hatten. Nun wird das Urteil des EuGH mit Spannung erwartet. Der Gerichtshof hatte in der Vergangenheit bereits ähnliche Gesetze in anderen Ländern gekippt mit dem Argument, dass ein anlassloses Speichern von Kommunikationsdaten gegen EU-Recht verstößt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.09.2022 07:00 Uhr