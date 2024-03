EuGH: Deutsche Zusatzsteuer für Tabakerhitzer ist rechtens

Luxemburg: Die deutsche Zusatzsteuer auf erhitzten Tabak ist mit EU-Recht vereinbar. Das hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entschieden. Ein deutscher Hersteller hatte gegen die Zusatzsteuer geklagt, die seit 2022 in Deutschland gilt. Die Bundesregierung will sogenannte Heat-not-Burn-Produkte steuerlich langfristig mit Zigaretten gleichstellen. Damit soll verhindert werden, dass Raucher aus Kostengründen auf Tabakerhitzer umsteigen. Der Grund: Auch der Dampf, der durch das Erhitzen des Tabaks entsteht und inhaliert wird, ist gesundheitsschädigend.

