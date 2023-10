EuGH bestätigt Recht auf Kopie der eigenen Patientenakte

Karlsruhe: Der EuGH hat eine wichtige Entscheidung zu Gunsten von Patienten getroffen: Diese haben künftig Anspruch auf eine kostenlose Kopie ihrer Patientenakte. Im konkreten Fall hatte ein Mann sich mit seiner Zahnärztin über die Behandlung gestritten: Er wollte gegen sie vorgehen und verlangte von ihr eine Kopie seiner Akte. Sie forderte, dass er dafür die Kosten übernimmt. Was er aber ablehnte. Der Europäische Gerichtshof gab dem Patienten Recht und entschied für die gesamte EU. In Deutschland können Patienten zwar schon länger Einblick in ihre Akte nehmen. Sie mussten bislang aber für die Kopie zahlen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.10.2023 12:00 Uhr