Eugen Gomringer erhält Pro Meritis Preis von Sibler

Bielefeld gewinnt gegen Frankfurt 2 : 0

Zum Sport: In der Bundesliga hat Bielefeld am Abend 2:0 in Frankfurt gewonnen. In der zweiten Liga hat der 1. FC Nürnberg 1:0 in Düsseldorf gewonnen. Der "Club" klettert damit in der Tabelle auf Platz vier - direkt hinter dem Hamburger SV, der den Lokalrivalen St. Pauli 2:1 besiegt hat. Bei der Handball-EM hat das deutsche Team auch sein zweites Hauptrunden-Spiel verloren. Gegen Norwegen unterlag die DHB-Auswahl am Abend mit 23 zu 28. Damit hat die deutsche Mannschaft das Weiterkommen nicht mehr in der eigenen Hand.

Quelle: Bayern 1 Nachrichten, 21.01.2022 23:00 Uhr