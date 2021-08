Euböa kämpft gegen Feuerwalze

Nachrichtenarchiv - 09.08.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Athen: Auf der griechischen Insel Euböa kämpfen Feuerwehrleute, Freiwillige und Anwohner verzweifelt gegen die Waldbrände. Mehrere Dörfer konnten in der vergangenen Nacht vor einem Übergreifen der Flammen bewahrt werden. Zwar seien einige Häuser niedergebrannt, die Ortskerne sind laut einem Medienbericht aber noch intakt. Satellitenbilder zeigten heute Morgen, dass die Brandherde etwas kleiner geworden sind. Auch auf der Halbinsel Peloponnes und auf Kreta toben Brände. In Italien sind Hotels, Campingplätze und Wohnhäuser der Adria-Gemeinde Campomarino evakuiert worden. Auch im Südwesten der Türkei wird gegen Flammen gekämpft. Dort ist ein weiteres Feuer in der Nähe des internationalen Flughafens Dalaman ausgebrochen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.08.2021 10:00 Uhr