EU zieht gesamtes Personal aus Haiti ab

Port-au-Prince: Die EU hat ihr gesamtes diplomatisches Personal aus Haiti abgezogen. Ein Sprecher der Union begründete das mit einer "dramatischen Verschlechterung der Sicherheitslage" in dem Inselstaat. Das Auswärtige Amt nannte die Zustände in Haiti "furchtbar". Der Deutsche Botschafter und der Ständige Vertreter in Haiti sind demnach bereits gestern ausgereist und führen in der benachbarten Dominikanischen Republik ihre Arbeit fort. In Haiti kontrollieren bewaffnete Banden einen Großteil der Hauptstadt Port-au-Prince. Sie verlangen den Rücktritt des umstrittenen Ministerpräsidenten Henry. Beobachter warnen vor einem Bürgerkrieg.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.03.2024 14:00 Uhr