EU zeigt sich im U-Boot-Streit solidarisch mit Frankreich

Brüssel: Die Europäische Union hat sich im Streit über die neue Sicherheitspartnerschaft zwischen Australien, Großbritannien und den USA hinter Frankreich gestellt. Am Rande der UN-Vollversammlung in New York sicherten die EU-Außenminister Paris ihre volle Unterstützung und Solidarität zu. Ratspräsident Michel warf den USA einen Mangel an Transparenz und Loyalität vor. Kommissionschefin von der Leyen bezeichnete die Behandlung Frankreichs als „nicht akzeptabel“. Die für nächste Woche geplanten Handelsgespräche zwischen der EU und den USA in Pittsburgh stehen auf der Kippe. Australien war überraschend ein Sicherheitsbündnis mit den USA und Großbritannien eingegangen und hatte einen Atom-U-Boot-Deal unterzeichnet. Dadurch platzte ein Vertrag über konventionelle U-Boote, den Australien vor Jahren mit Frankreich geschlossen hatte.

Quelle: BR24 Nachrichten, 21.09.2021 21:15 Uhr