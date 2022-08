EU-Wirtschaftskommissar Gentiloni macht Vorschläge zur Entlastung der Gas-Verbraucher

Nachrichtenarchiv - 17.08.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: EU-Wirtschaftskommissar Gentiloni hat der Bundesregierung mehrere Vorschläge gemacht, wie die Verbraucher in der Gas-Krise entlastet werden könnten. In einem Brief an Finanzminister Lindner heißt es, es gebe verschiedene Optionen. So könne die Bundesregierung die Mehrwertsteuer, die auf die Gas-Umlage erhoben wird, im Nachhinein an die Verbraucher zurückzahlen oder die Umlage von vornherein senken. In dem Brief bekräftigte der Wirtschaftskommissar, dass es EU-rechtlich nicht möglich sei, die deutsche Gas-Umlage von der Mehrwertsteuer zu befreien.

