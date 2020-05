EU-Wirtschaft bricht um 7,5 Prozent ein

Nachrichtenarchiv - 06.05.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die EU-Kommission rechnet wegen der Corona-Krise in diesem Jahr mit einem massiven Konjunktureinbruch in der Eurozone. Die Wirtschaftsleistung werde um 7,75 Prozent zurückgehen, heißt es in der Frühjahrsprognose. Wirtschaftskommissar Gentiloni sagte, es sei nun ganz klar, dass die EU in die tiefste Rezession ihrer Geschichte eingetreten sei. Das Minus bei der Wirtschaftsleistung ist unterschiedlich - 6,5 Prozent sind es in Deutschland und rund zehn Prozent in Griechenland.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.05.2020 17:00 Uhr