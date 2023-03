EU wirft Russland Verstöße gegen Menschenrechte vor

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: In der Nacht leicht bewölkt

Das Wetter in Bayern: In der Nacht zunächst leicht bewölkt, in manchen Regionen auch klar. In den frühen Morgenstunden dann wieder mehr Wolken. Am westlichen Alpenrand kann es auch schneien. Plus zwei bis minus fünf Grad. Morgen bleibt es wolkig, gebietsweise schneit es, später dann auch Regen. Am Montag meist freundlich und bis zu 19 Grad. Am Dienstag wieder deutlich kühler und zeitweise Regen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.03.2023 20:00 Uhr