EU will weitere 500 Millionen Euro an Kiew freigeben

Das Wetter in Bayern: In der Nacht bewölkt, ab und zu klar und im Süden hier und dort geringfügiger Schneefall. Abkühlung auf minus 6 bis plus 2 Grad. Die nächsten Tage oft bewölkt oder trüb, längere sonnige Abschnitte vor allem in den Alpen und in höheren Lagen der Mittelgebirge. Weitgehend trocken. Tagsüber Erwärmung auf minus 2 bis plus 4 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.01.2023 22:00 Uhr