EU will Ukraine schnell mit Zinsen aus eingefrorenem russischem Vermögen helfen

Brüssel: Die EU will der Ukraine schnell mit Zinserträgen aus den eingefrorenen russischen Vermögen helfen. Die rechtliche Grundlage dazu gebe es bereits, erklärte Bundeskanzler Scholz nach dem EU-Gipfel in Brüssel. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen zufolge kann man die erste Milliarde Euro im Juli für Waffenkäufe nutzen. Die Zinsen zu verwenden, um einen Fonds für noch mehr Geld zu schaffen, dieser Idee standen sowohl Scholz als auch Frankreich skeptisch gegenüber. Überwiegend sollen die Zinserträge dem Kanzler zufolge in den Kauf von Waffen und Munition für die Ukraine gehen. Der Kreml kritisierte den Plan und warnte vor "katastrophalen Folgen".

