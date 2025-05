EU will Trump Zukäufe von 50 Milliarden Euro anbieten

Brüssel: Die EU hat den USA im Handelsstreit ein Angebot gemacht. Wie die "Financial Times" berichtet, schlug die Europäische Union vor, 50 Milliarden Euro mehr an amerikanischen Waren abzukaufen. Laut Handelskommissar Sefcovic soll damit ein "Problem" in der Handelsbeziehung angegangen werden. Bei den Gesprächen über ein Abkommen gebe es "gewisse Fortschritte", hieß es. Sefcovic zufolge würde die EU es nicht als fairen Ausgang der Verhandlungen ansehen, wenn die US-Regierung ihre Zölle von zehn Prozent auf europäische Waren beibehalten würde.

