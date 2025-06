EU will sich komplett verabschieden von russischem Gas

EU-Kommission will russisches Gas ab 2028 ganz verbieten: Um die Abhängigkeit von Russland auf dem Energiesektor zu verringern, soll bald kein Gas mehr aus Russland in die EU-Länder fließen. Um das umzusetzen, muss der Vorschlag der Kommission noch von den Mitgliedsstaaten und dem EU-Parlament beschlossen werden. Noch liegt der Anteil an russischem Gas in der EU bei 19 Prozent.

