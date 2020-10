EU will sich in Corona-Pandemie enger abstimmen

Brüssel: Die Mitgliedsstaten der EU wollen aus den bisherigen Erfahrungen in der Corona-Pandemie lernen und künftig enger miteinander kooperieren. Dafür wollen alle EU-Staaten Test- und Impfstrategien erarbeiten und die einzelnen Corona-Apps miteinander verbinden. Weil es in vielen Krankenhäusern zu Engpässen kommt, will die EU-Kommission außerdem die Verlegung von Covid-Patienten in andere Länder mit 220 Millionen Euro unterstützen. - Das Robert-Koch- Institut meldet mit 18.681 Corona-Neuinfektionen einen neuen Höchststand für Deutschland. - Angesichts steigender Infektionszahlen ist in Frankreich um Mitternacht ein Lockdown in Kraft getreten. Restaurants und viele Geschäfte sind geschlossen, nur die Schulen bleiben offen. In Deutschland beginnt der Teil-Lockdown am Montag.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.10.2020 09:00 Uhr