EU will Sanktionen gegen Lukaschenko verhängen

Biden und Trump liefern sich Kopf-an-Kopf-Rennen

Washington: Das Ergebnis der Präsidentschaftswahl in den USA ist weiter offen. Auch viele Stunden nach Schließung der Wahllokale ist nicht entschieden, wer der nächste Präsident wird. Sowohl Amtsinhaber Trump als auch sein Herausforderer von den Demokraten, Biden, kann die notwendige Mehrhheit von 270 Wahlmänner-Stimmen noch erreichen. Trump kann derzeit 213 Stimmen für sich verbuchen, Biden 224. Noch offen ist die Auszählung in einigen Bundesstaaten im Osten der USA. In Michigan und Wisconsin liefern sich Trump und Biden ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Besonders hart umkämpft ist die Wahl auch in Pennsylvania. Dort führt Trump, allerdings können noch bis Freitag Briefwahl-Stimmen ausgezählt werden. Diese dürften mehrheitlich an Biden gegangen sein. Trump hat sich noch in der Nacht zum Sieger der Wahl erklärt und angekündigt, rechtlich gegen die Auszählung vorzugehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2020 16:00 Uhr