EU will Nordirland bei Impfstoff-Exportkontrollen ausnehmen

Nachrichtenarchiv - 30.01.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nach scharfer Kritik aus Großbritannien will die EU Nordirland von etwaigen Exportkontrollen für Corona-Impfstoffe ausnehmen. Das Nordirland-Protokoll werde "unberührt" bleiben, teilte die EU-Kommission am späten Abend mit. Die Schutzklausel, die Kontrollen an der inner-irischen Grenze erlaubt hätte, werde anders als zunächst geplant nicht aktiviert. Hintergrund ist der Streit mit dem Impfstoff-Hersteller Astrazeneca, der seine Lieferungen in die EU drosselt, nach Großbritannien aber nicht.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.01.2021 05:00 Uhr