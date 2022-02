EU will neues Sanktionspaket gegen Russland verhängen

Nachrichtenarchiv - 24.02.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die EU wird nach Angaben von Kommissionspräsidentin von der Leyen umgehend ein neues Sanktionspaket gegen Russland beschließen. Dieses werde massive und schwerwiegende Folgen für das Land haben, teilte sie mit. Konkret etwa soll der Zugang russischer Banken zu den europäischen Finanzmärkten gestoppt werden. Ratspräsident Michel kündigte außerdem weitere Hilfen für die Bevölkerung in der Ukraine an. Auf einem EU-Sondergipfel sollen die Maßnahmen noch heute beschlossen werden. US-Präsident Biden hat nach Beginn der russischen Militäroffensive der Ukraine ebenfalls seine Unterstützung zugesichert. Dem russischen Präsidenten Putin warf Biden vor, vorsätzlich einen Krieg gegen die Ukraine begonnen zu haben. Die G7-Staats- und Regierungschefs kommen am Nachmittag zu einer außerordentlichen Video-Schalte zusammen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2022 09:00 Uhr