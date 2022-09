EU will Mittel in Milliardenhöhe für Ungarn kürzen

Nachrichtenarchiv - 18.09.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die EU-Kommission will ihre Gelder an Ungarn wegen Korruption und Rechtsstaats-Problemen dort massiv reduzieren. Haushaltskommissar Hahn teilte mit, man schlage Kürzungen in Höhe von 7,5 Milliarden Euro vor. Es ist das erste Mal, dass die Kommission eine entsprechende Maßnahme ergreift. Das Geld aus dem EU-Haushalt sei in Ungarn nicht ausreichend vor Missbrauch geschützt, sagte Hahn. Zugleich würdigte er die Zusagen, die die ungarische Regierung zuletzt gemacht hatte, um die Unzulänglichkeiten zu beseitigen. Ungarn habe sich tatsächlich bewegt. Unter anderem soll das Parlament in Budapest kommende Woche über mehrere Gesetzesentwürfe abstimmen.

