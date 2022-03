EU will Militärhilfe für Ukraine auf eine Milliarde Euro erhöhen

Brüssel: Die Europäische Union will nach den Worten von Bundesaußenministerin Baerbock ihre Finanzhilfe für die Ukraine zur Beschaffung von Waffen auf eine Milliarde Euro erhöhen. Das hat Baerbock am Rande eines Treffens der Außen- und Verteidigungsminister der Union in Brüssel erklärt. Neben Beratungen über den Ukraine-Krieg wollen die Minister dabei auch die neue Sicherheitsstrategie der Union beschließen. In diesem Zusammenhang will Deutschland die neue EU-Eingreiftruppe mit bis zu 5000 Soldaten im ersten Jahr 2025 stellen. Das bot Bundesverteidigungsministerin Lambrecht ihren Kollegen in Brüssel an. Lambrecht betonte, angesichts des Ukraine-Kriegs sende die Bundesregierung damit ein klares Signal, dass man füreinander einstehe. In Russland lehnt der Kreml unterdessen direkte Gespräche zwischen den beiden Präsidenten Selenskyj und Putin wegen fehlender Voraussetzungen weiter ab. Ein Gericht in Moskau hat die Social-Media-Plattformen Facebook und Instagram verboten, da sie extremistisch seien.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.03.2022 16:00 Uhr