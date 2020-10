EU will Lehren aus erster Corona-Welle ziehen

Nachrichtenarchiv - 30.10.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die EU will Lehren aus der ersten Welle der Corona-Pandemie ziehen und nationale Alleingänge vermeiden. Bei der Videokonferenz der 27 Staats- und Regierungschefs wurde gestern Abend eine engere Zusammenarbeit vereinbart, etwa bei Test- und Impfstrategien. Angesichts drohender Engpässe in Krankenhäusern will die EU-Kommission die Verlegung von Covid-Patienten in andere Länder mit 220 Millionen Euro unterstützen. Kommissionspräsidentin von der Leyen bat die Mitgliedsstaaten, freie Kapazitäten bei Krankenhausbetten zu melden. Außerdem sollen die unterschiedlichen Corona-Warn-Apps der EU-Staaten im Laufe des nächsten Monats aufeinander abgestimmt werden. Bundeskanzlerin Merkel warnte eindringlich vor neuen Grenzschließungen. Es sei wichtig, den Wirtschaftskreislauf weiter laufen zu lassen, ansonsten werde der EU-Binnenmarkt beschädigt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.10.2020 06:00 Uhr