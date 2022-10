EU will keine Verbrennerautos ab 2035 mehr zulassen

Filmpreis der Stadt Hof für Regisseurin Aelrun Goette

Hof: Der Filmpreis der oberfränkischen Stadt geht heuer an die Regisseurin Aelrun Goette. Die Auszeichnung wurde am Abend im Rahmen der Hofer Filmtage an die gebürtige Ostberlinerin verliehen. Die Jury ehrt damit Goettes jüngstes Werk "In einem Land, das es nicht mehr gibt", das Anfang des Monats ins Kino kam. Sie wirft darin einen Blick auf die Modewelt der DDR mit ihren schillernden Gestalten. Die Filmtage enden am Sonntag. In diesem Jahr kann man die Festivalbeiträge sowohl vor Ort in Hof anschauen als auch bundesweit zu Hause über ein Streaming-Portal.

